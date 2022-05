Guerra Russia-Ucraina, l’indagine di Amnesty International: “Prove inconfutabili di crimini di guerra, attacchi e omicidi volontari di civili” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Ci sono Prove inconfutabili di crimini di guerra” commessi dai russi in Ucraina: lo si legge nell’indagine di Amnesty International Non tornerà. crimini di guerra nel nord-ovest dell’oblast di Kiev presentata oggi nella capitale Ucraina. In conferenza stampa Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International, ha menzionato l’uso di bombe a grappolo, di bombardamenti su insediamenti civili, di esecuzioni extragiudiziarie definendole “parte di uno schema“: “Sappiamo che i crimini commessi dalle forze russe nelle aree attorno a Kiev non sono incidentali né collaterali. Ma sono parte di uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) “Ci sonodidi” commessi dai russi in: lo si legge neldiNon tornerà.dinel nord-ovest dell’oblast di Kiev presentata oggi nella capitale. In conferenza stampa Agnès Callamard, segretaria generale di, ha menzionato l’uso di bombe a grappolo, di bombardamenti su insediamenti, di esecuzioni extragiudiziarie definendole “parte di uno schema“: “Sappiamo che icommessi dalle forze russe nelle aree attorno a Kiev non sono incidentali né collaterali. Ma sono parte di uno ...

