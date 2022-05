F.1, GP Miami - Leclerc il più veloce nelle prime prove libere (Di venerdì 6 maggio 2022) L'atteso weekend del Gran Premio di Miami è entrato nel vivo con la prima sessione di prove libere. Charles Leclerc è stato il più veloce, fermando il cronometro sull'1:31.098. Il monegasco della Ferrari ha preceduto di una manciata di millesimi la Mercedes di George Russell e le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Lavoro difficoltoso in casa Red Bull, con la RB18 che sembra aver avuto dei surriscaldamenti anomali che hanno allarmato i tecnici del team. Pista in evoluzione. Non è stato semplicissimo per i piloti interpretare le condizioni di questa nuova pista, a cominciare dalle temperature prettamente estive: 33 gradi per l'atmosfera e 44 gradi per l'asfalto. Proprio l'asfalto - totalmente nuovo - è risultato sporco e ancora con poca aderenza, anche se la situazione dovrebbe migliorare nel ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 6 maggio 2022) L'atteso weekend del Gran Premio diè entrato nel vivo con la prima sessione di. Charlesè stato il più, fermando il cronometro sull'1:31.098. Il monegasco della Ferrari ha preceduto di una manciata di millesimi la Mercedes di George Russell e le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Lavoro difficoltoso in casa Red Bull, con la RB18 che sembra aver avuto dei surriscaldamenti anomali che hanno allarmato i tecnici del team. Pista in evoluzione. Non è stato semplicissimo per i piloti interpretare le condizioni di questa nuova pista, a cominciare dalle temperature prettamente estive: 33 gradi per l'atmosfera e 44 gradi per l'asfalto. Proprio l'asfalto - totalmente nuovo - è risultato sporco e ancora con poca aderenza, anche se la situazione dovrebbe migliorare nel ...

