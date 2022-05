Diffidati Inter-Empoli, i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Cagliari (Di venerdì 6 maggio 2022) L’Inter di Simone Inzaghi ospita a San Siro l’Empoli di Andreazzoli per la trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Vietato fallire per i nerazzurri, con il Milan ancora lontano due punti in una lotta Scudetto apertissima, ma dovranno stare attenti ai cartellini gialli. Sono infatti tre i giocatori a rischio squalifica in vista del Cagliari: Bastoni, Perisic, Vidal. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) L’di Simone Inzaghi ospita a San Siro l’di Andreazzoli per la trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Vietato fallire per i, con il Milan ancora lontano due punti in una lotta Scudetto apertissima, ma dovranno stare attenti ai cartellini gialli. Sono infatti tre i giocatori aindel: Bastoni, Perisic, Vidal. SportFace.

Advertising

internewsit : Serie A 2021-2022, 36ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati - - PalagiPalagi : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI INTER - Tre diffidati in vista della finale di Coppa Italia - infoitsport : Regolamento diffidati in vista di Juventus-Inter, finale Coppa Italia 2021/2022 - sportface2016 : #InterEmpoli, i diffidati in vista del #Cagliari - infoitsport : QUI INTER - Tre diffidati in vista del match con l'Empoli -