Covid oggi Lazio, 3.807 casi e 8 decessi: a Roma 1.858 contagi (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.807 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid della Regione; sono 8 i morti, 1.065 i ricoverati (-50), 58 le terapie intensive (-2) e +5.378 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.858. Nel dettaglio, i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 662 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 632 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 564 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 231 i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.807 i nuovida coronavirus6 maggio 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettinodella Regione; sono 8 i morti, 1.065 i ricoverati (-50), 58 le terapie intensive (-2) e +5.378 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. Icittà sono a quota 1.858. Nel dettaglio, ie inelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl1: sono 662 i nuovie 2 i; Asl2: sono 632 i nuovie 2 i; Asl3: sono 564 i nuovie 0 i; Asl4: sono 231 i ...

