Classifica marcatori Serie A 2021 22 | Immobile al comando

(Di venerdì 6 maggio 2022)/22: tutti i bomber del campionato Il fuoriclasse portoghese ormai ex Juventus, Cristiano Ronaldo, si è laureato capocannoniere del campionato diA 2020/, succedendo a Cirosul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Grazie ai 29 goal realizzati, CR7 ha preceduto il belga dell’Inter, Romelu Lukaku, e Luis Muriel dell’Atalanta./22: sabato 21 agosto è iniziata la nuovaA, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere dellaA. Chi succederà al campione bianconero? Ecco la ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @SkySport: Conference League, la classifica marcatori aggiornata #SkyUECL #UECL #ConferenceLeague #SkySport #RomaLeicester #Roma #Abraha… - SkySport : Conference League, la classifica marcatori aggiornata #SkyUECL #UECL #ConferenceLeague #SkySport #RomaLeicester… - Gianluc96955001 : RT @SkySport: La classifica marcatori della Serie A #SkySerieA #SerieA #SkySport #Immobile #Lautaro - TonyMwawasi : RT @SkySport: La classifica marcatori della Serie A #SkySerieA #SerieA #SkySport #Immobile #Lautaro - SkySport : La classifica marcatori della Serie A #SkySerieA #SerieA #SkySport #Immobile #Lautaro -

Sky Sport

Con il n ono gol in Conference , Abraham ha, infatti, agganciato Vincenzo Montella nelladei miglioridella Roma nelle competizioni europee . Un'ulteriore conferma di come l'...La compagine trevigiana, invece, staziona stabilmente a centro, a quota 25 punti, ed è ... la compagine genovese ha realizzato, sin qui, 80 reti (con ben 14differenti), mentre l'... Torino, la classifica marcatori all time in Serie A: Belotti 2° a quota 100 gol ROMA - La Roma batte il Leicester di misura con una rete di Abraham nel corso della prima frazione di gioco e si aggiudica il passaggio in finale di Conference League. Roma-Leicester, il tabellino ROM ...In classifica marcatori, comanda ancora Oleg Belan del Paintball Candelara con 46 centri seguito da Samuele Giampaoli (42 Olympia Cuccurano), Matteo Ceramicoli (37 Da Enry), Daniele Pierpaoli (30 Top ...