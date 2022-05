Chiariello: “A Salerno anche gli stupidi dovranno tifare Napoli” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Genoa batte la Juventus e inguaia la Salernitana, che ha un solo punto di vantaggio sui liguri allenati da Blessin. La lotta per non retrocedere si fa molto accesa in Serie A, la Salernitana di Nicola sembra possa clamorosamente salvarsi ma le ultime tre giornate saranno decisive per decidere chi resterà nella massima serie del campionato italiano di calcio. Cagliari, Venezia e Salernitana si giocano la possibilità di restare in Serie A, ma sarà molto complicato. La vittoria del Genoa conto la Juventus, con gol decisivo di Criscito al minuto 96 riapre ancora di più il discorso salvezza, anche perché i bianconeri vincevano con gol di Dybala e sono stati rimontati. Al termine del match Genoa-Juventus terminato 2-1 è arrivato il commento di Umberto Chiariello: “A Salerno ora anche gli stupidi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Genoa batte la Juventus e inguaia la Salernitana, che ha un solo punto di vantaggio sui liguri allenati da Blessin. La lotta per non retrocedere si fa molto accesa in Serie A, la Salernitana di Nicola sembra possa clamorosamente salvarsi ma le ultime tre giornate saranno decisive per decidere chi resterà nella massima serie del campionato italiano di calcio. Cagliari, Venezia e Salernitana si giocano la possibilità di restare in Serie A, ma sarà molto complicato. La vittoria del Genoa conto la Juventus, con gol decisivo di Criscito al minuto 96 riapre ancora di più il discorso salvezza,perché i bianconeri vincevano con gol di Dybala e sono stati rimontati. Al termine del match Genoa-Juventus terminato 2-1 è arrivato il commento di Umberto: “Aoragli...

