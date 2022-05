Cessione Chelsea | siamo ai dettagli | ufficialità in una settimana

(Di venerdì 6 maggio 2022), il club pronto a passare nelle mani di una nuova proprietà.attesa entro unaCome riferito dal Daily Mailormai aiper la trattativa che porterà ilnelle mani di una cordata americana con a capo Todd Boehly, con l’attesa nel giro di massimo una. I nuovi proprietari dei Blues si sono impegnati a non distribuire dividendi né cedere quote azionarie o ricoprire ruoli operativi retribuiti per i primi dieci anni della loro gestione, con la promessa invece di investire 1,2 miliardi per il miglioramento di stadio, settore giovanile e formazione femminile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

