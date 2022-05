Bonus 200 euro colf e badanti | requisiti | tempistiche e modalità di pagamento per i collaboratori domestici

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritocchi al decreto aiuti: cambiano alcune misure come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupat… - fattoquotidiano : Dl aiuti, verso ampliamento della platea del bonus 200 euro, inclusi percettori di Rdc, stagionali e lavoratori dom… - Corriere : Dopo appena tre giorni, il decreto Aiuti approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso lunedì torna sul tavolo del… - ForzaLazio1980 : RT @MarcoRizzoPC: Il governo Draghi ha deciso di escludere gli invalidi civili dal bonus anti-inflazione di 200 euro. Evidentemente Draghi… - johnrivolta_ : RT @MarcoRizzoPC: Il governo Draghi ha deciso di escludere gli invalidi civili dal bonus anti-inflazione di 200 euro. Evidentemente Draghi… -

La nuova veste del provvedimento porta infatti con sé cambiamenti significativi, a partire dall'allargamento della platea di beneficiari deieuro per contrastare il rincaro dell'energia, ora ...Ileuro spetta anche ai collaboratori domestici , colf e badanti compresi. Si tratta di una novità contenuta nel decreto Aiuti come modificato dal consiglio dei ministri in data 5 maggio 2022, ...Un sondaggio di Money.it per chiedere ai lettori se sono d'accordo che la scelta del governo, inserita nel decreto Aiuti, di erogare un bonus una tantum da 200 euro per i redditi fino a 35.000 euro.Non solo il bonus 200 euro. Il governo si prepara a mettere in campo un’altra misura a sostegno della popolazione: un contributo da 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Il bonus è un contrib ...