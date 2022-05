Basket femminile, tutto pronto per la finale Battipaglia-Salerno: in palio c’è la A2 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È arrivato il momento della finale regionale playoff di Serie B femminile. La Todis Salerno ’92 domani sera – sabato 7 maggio – farà visita alla Omeps Agrivit Afora Battipaglia per gara 1: appuntamento alle 20 al PalaZauli con la direzione arbitrale dei signori Luca Leggiero di San Tammaro e Stefano Pezzella di Arzano. Al pari delle granatine, vittoriose in semifinale contro la Virtus Academy Benevento, anche le battipagliesi hanno chiuso la pratica in due partite nel turno precedente, eliminando la Partenope Sant’Antimo. Sarà partita importante ma, ovviamente, non decisiva. Giovedì alle 20:30 ci sarà gara 2 al PalaSilvestri e poi, eventualmente, gara 3 ancora al PalaZauli sabato 14 maggio. Insomma, una serie che Camilla Valerio e compagne ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– È arrivato il momento dellaregionale playoff di Serie B. La Todis’92 domani sera – sabato 7 maggio – farà visita alla Omeps Agrivit Aforaper gara 1: appuntamento alle 20 al PalaZauli con la direzione arbitrale dei signori Luca Leggiero di San Tammaro e Stefano Pezzella di Arzano. Al pari delle granatine, vittoriose in semicontro la Virtus Academy Benevento, anche le battipagliesi hanno chiuso la pratica in due partite nel turno precedente, eliminando la Partenope Sant’Antimo. Sarà partita importante ma, ovviamente, non decisiva. Giovedì alle 20:30 ci sarà gara 2 al PalaSilvestri e poi, eventualmente, gara 3 ancora al PalaZauli sabato 14 maggio. Insomma, una serie che Camilla Valerio e compagne ...

Advertising

anteprima24 : ** Basket femminile, tutto pronto per la finale Battipaglia-##Salerno: in palio c'è la A2 **… - infoitsport : Basket femminile: il Famila Schio Campione d'Italia per l'undicesima volta - SalernoSport24 : ??? Sabato sera il via alla finale play-off della B femminile tra Polisportiva Battipagliese e Salerno Basket '92. L… - zepolinoo : Stasera avrò la possibilità di parlare con Matilde ed Eleonora Villa, letteralmente il futuro del basket italiano f… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Basket femminile: il Famila Schio Campione d’Italia per l -