Ascolti TV 5 maggio | ai Soliti Ignoti si festeggia un traguardo importante

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 6 maggio 2022) Come sono andati glitv di ieri giovedì 5? Molto bene, specie per Rai 1! Tra i game show e la fiction del momento Don Matteo, Rai 1 continua a primeggiare come la rete più gettonata dagli spettatori. Si è anche celebrato uncon i- Il ritorno. Quella di ieri non è stata una comune serata per Amadeus, anzi! Per quanto riguarda il fronte Mediaset, si nota un rialzo di audience per il gioco di Paolo Bonolis che sembra accorciare le distanze da L'Eredità di Flavio Insinna.TV 5, Don Matteo va bene anche senza Terence Hill Volano glidel Prime Time di mamma Rai, specie con Don Matteo in onda su Rai 1. A seguire il sesto appuntamento di questa fiction sono stati 6.28 ...