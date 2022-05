A Milano nasce “Punto Lilla”, la salute delle donne viagga sulla M5 (Di venerdì 6 maggio 2022) La Clinica Ostetrico Ginecologica dell’Ospedale Buzzi, con il supporto e la collaborazione della Fondazione Buzzi, inaugureranno mercoledì 11 maggio il Punto Lilla, lo spazio di promozione della salute delle donne che avrà sede nella fermata Gerusalemme della metropolitana Lilla. Medici del reparto di ostetricia e ginecologia, daranno informazioni e distribuiranno materiale sulla prevenzione delle patologie della riproduzione, la programmazione della gravidanza, la fase peri concezionale, la gravidanza e il periodo dopo il parto. Verranno date informazioni sul ruolo dell’alimentazione, dello stile di vita, dell’assunzione dell’acido folico e delle vaccinazioni volte a migliorare gli esiti della gravidanza e a garantire il benessere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) La Clinica Ostetrico Ginecologica dell’Ospedale Buzzi, con il supporto e la collaborazione della Fondazione Buzzi, inaugureranno mercoledì 11 maggio il, lo spazio di promozione dellache avrà sede nella fermata Gerusalemme della metropolitana. Medici del reparto di ostetricia e ginecologia, daranno informazioni e distribuiranno materialeprevenzionepatologie della riproduzione, la programmazione della gravidanza, la fase peri concezionale, la gravidanza e il periodo dopo il parto. Verranno date informazioni sul ruolo dell’alimentazione, dello stile di vita, dell’assunzione dell’acido folico evaccinazioni volte a migliorare gli esiti della gravidanza e a garantire il benessere ...

Advertising

Italpress : A Milano nasce “Punto Lilla”, la salute delle donne viagga sulla M5 - Italpress : A Milano nasce “Punto Lilla”, la salute delle donne viagga sulla M5 - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Marharyta e Kostantyn, coppia sordomuta in fuga dall'Ucraina: nasce a Mantova il loro primo figlio Marco - rep_milano : Marharyta e Kostantyn, coppia sordomuta in fuga dall'Ucraina: nasce a Mantova il loro primo figlio Marco - polimi : Nuovo nome e nuovo brand per la business school del Politecnico di Milano: nasce la POLIMI Graduate School of Manag… -