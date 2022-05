(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Ricette locali e internazionali, una sfida gastronomica tra chef provenienti da tutto il mondo, incontri e intrattenimento all’insegna del tonno rosso di qualità che da secoli si pesca nella tonnara dell’isola di San Pietro, in Sardegna. Dal 2 al 5 giugno,il ‘– Uomini, storie esulle rotte del tonno’, alla sua diciottesima edizione. Ad affiancare il Comune dinell’organizzazione e comunicazione della rassegna ci sarà l’agenzia back, che segue il progetto sin dalle sue origini. La cultura millenaria legata a tonni eche qui si esprime in una plurisecolare tradizione di pesca che si rinnova dal 1738, anno di fondazione della cittadina, è l’elemento comune di una kermesse unica nel suo genere che coinvolge gastronomi, ...

Advertising

lifestyleblogit : A Carloforte torna il Girotonno, tra storia e sapori sulla rotta delle tonnare - - StraNotizie : A Carloforte torna il Girotonno, tra storia e sapori sulla rotta delle tonnare - LocalPage3 : A Carloforte torna il Girotonno, tra storia e sapori sulla rotta delle tonnare -

La Sicilia

Dal 2 al 5 giugno,il 'Girotonno - Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno', alla sua diciottesima edizione. Ad affiancare il Comune dinell'organizzazione e ...Si parte da La Maddalena e passando per Tavolara e l'Asinara si arriva ae Sant'Antioco. Il magazine, arrivato al numero 31, si apre come sempre con l'editoriale. Vista la stagione 2022 ... A Carloforte torna il Girotonno, tra storia e sapori sulla rotta delle tonnare Roma, 6 mag. (Labitalia) - Ricette locali e internazionali, una sfida gastronomica tra chef provenienti da tutto il mondo, incontri e intrattenimento all'insegn ...Giacobbo, dopo “Notti al parco” a Laconi la scorsa estate, torna in Sardegna ... Sicuramente, direi la tomba dei Giganti di Li Mizzani a Palau oppure le grotte di Carloforte come quelle del Pulpito e ...