Vittorio Sgarbi compie 70 anni, l’omaggio di Rai Teche. In tv le prime apparizioni del critico (Di giovedì 5 maggio 2022) In occasione dei settant’anni di Vittorio Sgarbi, nato l’8 maggio 1952, Rai Teche propone su RaiPlay l’antologia “Sgarbi d’Arte”, una raccolta di alcune tra le prime apparizioni di Vittorio Sgarbi sulle reti Rai nelle vesti di critico d’arte e professore di Storia dell’arte. Si tratta di interviste, servizi giornalistici e rubriche in cui Vittorio Sgarbi è ospite come curatore di mostre ed eventi significativi nel panorama artistico italiano. Particolarmente significative sono le sue partecipazioni a “Weekend con Raffaella Carrà” che avvicinarono molti spettatori al mondo dell’arte contemporanea nel contesto di un popolare programma contenitore di fascia pomeridiana. In ogni puntata ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) In occasione dei settant’di, nato l’8 maggio 1952, Raipropone su RaiPlay l’antologia “d’Arte”, una raccolta di alcune tra ledisulle reti Rai nelle vesti did’arte e professore di Storia dell’arte. Si tratta di interviste, servizi giornalistici e rubriche in cuiè ospite come curatore di mostre ed eventi significativi nel panorama artistico italiano. Particolarmente significative sono le sue partecipazioni a “Weekend con Raffaella Carrà” che avvicinarono molti spettatori al mondo dell’arte contemporanea nel contesto di un popolare programma contenitore di fascia pomeridiana. In ogni puntata ...

Advertising

Costanzo : Pace fatta tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini! #MaurizioCostanzoShow - IlaaGiorgi : RT @tvstellare: RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow - infoitcultura : Rissa al Maurizio Costanzo Show: Vittorio Sgarbi cade a terra spinto da Giampiero Mughini [VIDEO] - Man58792690 : RT @EsercitoCrucian: #Mughini Vs #Sgarbi LO SCONTRO. (in pratica Gianpy ha voluto restituire a Vittorio il mancato colpo non dato nel lu… - GDeccia : RT @EsercitoCrucian: #Mughini Vs #Sgarbi LO SCONTRO. (in pratica Gianpy ha voluto restituire a Vittorio il mancato colpo non dato nel lu… -