Traffico Roma del 05-05-2022 ore 15:30 (Di giovedì 5 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidenti disagi al Traffico via Aurelia Antica incrocio con via Aurelia in piazza Marconi altezza via Cristoforo Colombo ed ancora sul Largo Giovanni XXIII Si è verificato un incidente anche sulla tangenziale est con rallentamenti all'interno della Nuova Circonvallazione interna altezza via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti a tratti per Traffico lungo la carreggiata esterna tra la puntina e la Tuscolana lavori in corso sulla Pontina in colonna nel Traffico tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni intanto proseguono i lavori di potatura sulla corsia tranviaria di via Prenestina tra ...

