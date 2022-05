Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski: "Avevo paura che la canzone di Lady Gaga non mi piacesse" (Di giovedì 5 maggio 2022) Joseph Kosinski, il regista di Top Gun: Maverick, ha affermato di essere stato nervoso all'idea di ascoltare la canzone di Lady Gaga per il film perché temeva che non gli sarebbe piaciuta. Top Gun: Maverick, il tanto atteso sequel della celeberrima pellicola degli anni ottanta, uscirà nei cinema a fine mese insieme ad una nuova ballata che Lady Gaga ha realizzato esclusivamente per il film. Tuttavia, il regista Joseph Kosinski ha ammesso che inizialmente non era sicuro che una traccia della celebre cantante avrebbe avuto senso in un film d'azione con Tom Cruise. "È stato snervante ascoltare quella canzone per la prima volta", ha rivelato Kosinski durante un'intervista ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022), il regista di Top Gun:, ha affermato di essere stato nervoso all'idea di ascoltare ladiper il film perché temeva che non gli sarebbe piaciuta. Top Gun:, il tanto atteso sequel della celeberrima pellicola degli anni ottanta, uscirà nei cinema a fine mese insieme ad una nuova ballata cheha realizzato esclusivamente per il film. Tuttavia, il registaha ammesso che inizialmente non era sicuro che una traccia della celebre cantante avrebbe avuto senso in un film d'azione con Tom Cruise. "È stato snervante ascoltare quellaper la prima volta", ha rivelatodurante un'intervista ...

