Real-City, Allegri: “Bravo Ancelotti, allenatore classico che non passa di moda” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Devo fare i complimenti ad Ancelotti sono contento per quello che ha fatto. È stato criticato perché non è un allenatore di moda. Le mode passano i classici restano e Carlo è un allenatore classico. Credo che per lui vincere cinque campionati sia straordinario. C’è solo da applaudire”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, rende omaggio a Carlo Ancelotti che, alla guida del Real Madrid, ha conquistato la qualificazione alla finale di Champions League dopo l’impresa in semifinale contro il Manchester City. La Juve si prepara ad affrontare il Genoa in una sfida che per i bianconeri serve solo come preparazione alla finale di Coppa Italia. “La partita di domani servirà per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Devo fare i complimenti adsono contento per quello che ha fatto. È stato criticato perché non è undi. Le modeno i classici restano e Carlo è un. Credo che per lui vincere cinque campionati sia straordinario. C’è solo da applaudire”. Massimilianodella Juventus, rende omaggio a Carloche, alla guida delMadrid, ha conquistato la qualificazione alla finale di Champions League dopo l’impresa in semifinale contro il Manchester. La Juve si prepara ad affrontare il Genoa in una sfida che per i bianconeri serve solo come preparazione alla finale di Coppa Italia. “La partita di domani servirà per ...

Advertising

SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - fanpage : Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in finale di Champions League?? Battuto il City di Guardiola con una rimonta paz… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID IN FINALE CONTRO IL LIVERPOOL Si giocherà il 28 maggio a Parigi #SkySport… - 8sette4 : @fabrizi28199248 @augustociardi75 @gtzp77 Stamattina una persona che stimo molto poco ha fatto una riflessione che… - iv4n76 : @Ari1927 Stamo uguali... Io sto così già da ieri da Real City non me di perché ma col pensiero già stavo ansioso ?? -