Più poteri agli amministratori nei gruppi WhatsApp per cancellare i contenuti di chiunque (Di giovedì 5 maggio 2022) Verranno ben presto conferiti più poteri agli amministratori dei gruppi WhatsApp. I gestori delle conversazioni di gruppo potranno avere decisamente più controllo sui membri delle chat, anche direttamente sui loro contenuti che potrebbero essere in qualche caso fuori luogo e dunque decisamente da evitare. Il solito informatore WABetaInfo ha scovato nuovi dettagli su una specifica funzione in arrivo per il servizio nella beta WhatsApp per Android targata come 2.22.11.4. Già in versioni beta precedenti era apparso evidente come le opzioni di gestione degli amministratori fossero destinate ad essere incrementate. Ora, abbiamo una prima schermata (presente ad inizio articolo) che mostra la notifica di sistema a conferma del tentativo ...

