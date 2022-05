Nuovo Evento all'Orizzonte (Di giovedì 5 maggio 2022) Tra una settimana verrà fatto un annuncio importante dalla collaborazione EHT, presumibilmente le prime immagini del buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia! Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 5 maggio 2022) Tra una settimana verrà fatto un annuncio importante dalla collaborazione EHT, presumibilmente le prime immagini del buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia!

Advertising

team_world : One Night Only: il concerto evento che Harry Styles terrà a New York e a Londra per presentare dal vivo il nuovo al… - LuciaTesse : RT @FMDBlog: #MarcoMengoni: Esce il 6 Maggio #NoStress, il nuovo singolo di @mengonimarco . Per festeggiare l’uscita di 'No Stress' ci sarà… - lucyflores59 : RT @SimonettiEmma: Bimba??? Ma ha di nuovo schiarito i capelli !?!? Nel tb della settimana scorsa parlava di capelli. Un cambio look per Dic… - xpsicomarco : RT @FMDBlog: #MarcoMengoni: Esce il 6 Maggio #NoStress, il nuovo singolo di @mengonimarco . Per festeggiare l’uscita di 'No Stress' ci sarà… - d_lightwoodbane : RT @telesimo: Per celebrare lo #StarWarsDay, #DisneyPlus ha diffuso un nuovissimo trailer e la key art di #ObiWanKenobi, offrendo uno sguar… -