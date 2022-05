Maria Laura De Vitis all’Isola dei famosi: la vincitrice de La Pupa e il secchione conquista un altro reality (Di giovedì 5 maggio 2022) Nemmeno il tempo di godersi la vittoria a La Pupa e il secchione che la giovane influencer è pronta subito ad imbarcarsi in una nuova e selvaggia avventura. Questa volta per Maria Laura De Vitis non sarà il tempo di battersi per la cultura, ma quello di sfoderare tutte le sue armi in quanto a sopravvivenza. Maria Laura De Vitis vince La Pupa e il secchione La vincitrice del format condotto da Barbara d’Urso è infatti pronta a salpare per L’isola dei famosi, show di successo di Canale 5 che dopo il prolungamento fino a giugno sta scegliendo i nuovi naufraghi pronti a darsi battaglia a suon di prove ai limiti della sopportazione. Il nome della modella era balzato fuori qualche ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Nemmeno il tempo di godersi la vittoria a Lae ilche la giovane influencer è pronta subito ad imbarcarsi in una nuova e selvaggia avventura. Questa volta perDenon sarà il tempo di battersi per la cultura, ma quello di sfoderare tutte le sue armi in quanto a sopravvivenza.Devince Lae ilLadel format condotto da Barbara d’Urso è infatti pronta a salpare per L’isola dei, show di successo di Canale 5 che dopo il prolungamento fino a giugno sta scegliendo i nuovi naufraghi pronti a darsi battaglia a suon di prove ai limiti della sopportazione. Il nome della modella era balzato fuori qualche ...

