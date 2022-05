Mahmood a Londra in gonna e passamontagna Sandra Milo commenta entusiasta | “Ce lo abbiamo solo noi un cantautore originale e stiloso come te”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con “Brividi” (insieme a Blanco), continua il successo di. Il cantante, nato a Milano 30 anni fa, in questi giorni è in giro per l’Europa con il Ghettolimpo Tour. Anversa, Parigi, Amsterdam sono alcune delle città dove sta portando la sua musica. Il 2 maggio scorso, invece, si è esibito asi è presentato sul palco dello Shepherd’s Bush Empire con un outfit sorprendente (non per i fan che, in realtà, conoscono bene il suo stile eccentrico). Un completo total white aderente cone tasconi laterali. A sorprendere, però, è stato l’con cui ha coperto totalmente il proprio viso. Un look accattivante e che ha conquistato il pubblico, co-protagonista di uno show atteso da ormai diverso tempo e ...