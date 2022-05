L’assassinio di Alice Scagni | nel mirino della Procura cinque telefonate al 112

(Di giovedì 5 maggio 2022) I genitorigiovane donna uccisa dicono di aver chiesto aiuto più volte in dieci giorni. La mamma: “Operatori non scrupolosi”. All’interrogatorio il fratello fa scena muta

Genova " Cinque tra contatti e telefonate con le forze dell'ordine. Che potrebbero fare chiarezza sull'accaduto e dire se la vita diScagni - la contabile di 34 anni accoltellata a morte dal fratello Alberto la sera del 1° maggio in via Fabrizi a Quinto - si sarebbe potuta salvare. Abbonati per leggere ancheOmicidioScagni, cronaca di unannunciato: la polizia era in quel condominio tutti i giorni'omicidio diScagni poteva essere evitato . Il fratello Alberto, che'ha uccisa con 20 coltellate all'addome, soffriva ...