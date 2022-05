La ragazza è in seguito tornata dal gestore del locale per pretendere delle scuse: “Alla fine sono arrivate, ma tra una serie di battute poco felici e, soprattutto, dopo una lunga discussione”. Fabio Balini, gestore dello Shilling, ha dichiarato a sua volta: “Più che una selezione, in questo caso mi sembra sia stato più un gesto di maleducazione da parte dello steward. Se quelle cose che ha detto corrispondono al vero fanno vergognare e indignare anche me. Non ero presente, ma sono costernato del comportamento dello steward. Porgo per conto dello Shilling tutte le scuse del caso”. (Di giovedì 5 maggio 2022) è successo nella discoteca Shilling di Ostia. Secondo lo steward le ventenni non erano abbastanza succinte per poter entrare. La madre di una di queste, Daniela, ha denunciato il trattamento "umiliante e discriminatorio" su Facebook. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 5 maggio 2022) è successo nella discotecadi Ostia. Secondo lole ventenni non erano abbastanza succinte per poter entrare. La madre di una di queste, Daniela, ha denunciato il trattamento "umiliante e discriminatorio" su Facebook. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Maxdir : @dariosci1 @sampietrino Una volta con lo storico pandino e ragazza tedesca al seguito “Scusa con tutte queste buche… - berthaDJr : In seguito alla notizia del tradimento la ragazza voleva andare via, ma l’uomo le spinse la faccia contro le sue ga… - paperagialla01 : @maicolbais Ciao ti ho seguito posso il video della ragazza?? - vaderkeen : @nelsottobosco non so se è una cosa nuova perché non ho seguito gli ultimi giorno di processo, ma so che amber ha r… - AndreCardi : @Leonardo44447 @Massimo74382565 Il problema è culturale e purtroppo qui in Italia non cambierà mai. La bella ragazz… -