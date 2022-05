Ilva, Corte Strasburgo condanna l’Italia (Di giovedì 5 maggio 2022) La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per aver violato i diritti di 39 cittadini di Taranto che avevano chiesto giustizia per i danni provocati alla loro salute dalle emissioni inquinanti prodotte dall’acciaieria ex-Ilva. Lo Stato italiano, ai sensi della decisione presa all’unanimita’ dai giudici di Strasburgo, dovra’ versare 5 mila euro a ciascun ricorrente. Diversi di loro sono o erano lavoratori della fabbrica e alcuni hanno contratto patologie “che ritengono essere malattie professionali”, si ricorda nella decisione. I cittadini si erano rivolti alla Corte di Strasburgo perche’ ritenevano che l’Italia non avesse adottato le misure legali e regolamentari per proteggere la loro salute e l’ambiente e non avesse fornito loro ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 5 maggio 2022) Laeuropea dei diritti dell’uomo hatoper aver violato i diritti di 39 cittadini di Taranto che avevano chiesto giustizia per i danni provocati alla loro salute dalle emissioni inquinanti prodotte dall’acciaieria ex-. Lo Stato italiano, ai sensi della decisione presa all’unanimita’ dai giudici di, dovra’ versare 5 mila euro a ciascun ricorrente. Diversi di loro sono o erano lavoratori della fabbrica e alcuni hanno contratto patologie “che ritengono essere malattie professionali”, si ricorda nella decisione. I cittadini si erano rivolti alladiperche’ ritenevano chenon avesse adottato le misure legali e regolamentari per proteggere la loro salute e l’ambiente e non avesse fornito loro ...

