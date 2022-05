Cure domiciliari Covid, Galli: “Per ora non ci sono” (Di giovedì 5 maggio 2022) MILANO – “Che fare per affrontare il Covid a casa? Se non si hanno problemi importanti: ossimetria per tenere sotto controllo la saturazione dell’ossigeno, valutazione dei sintomi e paracetamolo. E basta. A casa non ci sono terapie da fare se non il paracetamolo, appunto, per l’eventuale febbre e i sintomi. Per le persone a rischio di peggioramento, c’è, per le Cure domiciliari, l’antivirale Paxlovid, ma si tratta di prevenzione la progressione della malattia destinata a categorie limitate di persone e solo nella primissima fase dell’infezione”. A fare il punto, per l’Adnkronos Salute, sulle possibilità di Cure domiciliari anti Covid, è Massimo Galli (foto), già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Se qualcuno dice ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) MILANO – “Che fare per affrontare ila casa? Se non si hanno problemi importanti: ossimetria per tenere sotto controllo la saturazione dell’ossigeno, valutazione dei sintomi e paracetamolo. E basta. A casa non citerapie da fare se non il paracetamolo, appunto, per l’eventuale febbre e i sintomi. Per le persone a rischio di peggioramento, c’è, per le, l’antivirale Paxlovid, ma si tratta di prevenzione la progressione della malattia destinata a categorie limitate di persone e solo nella primissima fase dell’infezione”. A fare il punto, per l’Adnkronos Salute, sulle possibilità dianti, è Massimo(foto), già direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. “Se qualcuno dice ...

