Avellino, "9mila euro per non diffondere un video a sfondo sessuale": 27enne arrestata con l'accusa di estorsione continuata (Di giovedì 5 maggio 2022) Costringeva una donna di 25 anni a darle somme di denaro con la minaccia di diffondere un video che la riprendeva nell'atto di avere un rapporto sessuale. Con questa accusa i carabinieri Zungoli, in provincia di Avellino, hanno arrestato una 27enne di Villanova del Battista, sempre nell'Avellinese, accusata della procura di Benevento di estorsione continuata. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento al termine dell'inchiesta. Le indagini, avviate nel dicembre del 2020, hanno permesso – ad avviso degli inquirenti guidati da Aldo Policastro – di appurare come la 25enne sia stata costretta a consegnare somme di denaro, per un totale di 9mila euro, dietro la minaccia di

