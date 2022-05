“Anche io lo faccio, non c’è niente di male”: la confessione bollente di Belen infiamma tutti (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene Show, Belen avrebbe fatto una confessione bollente al suo pubblico: scopriamo le parole della showgirl. Una sempre schietta Belen Rodriguez nella puntata di ieri de Le Iene Show ha fatto impazzire il pubblico con una bollente rivelazione. Andiamo quindi a rivedere le parole usate dall’argentina nel corso della L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene Show,avrebbe fatto unaal suo pubblico: scopriamo le parole della showgirl. Una sempre schiettaRodriguez nella puntata di ieri de Le Iene Show ha fatto impazzire il pubblico con unarivelazione. Andiamo quindi a rivedere le parole usate dall’argentina nel corso della L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

55fecb58a55b477 : RT @Ele19801: @LaEle010282 Buon giorno ?? faccio finta di niente non guardo le foto profilo, non leggo in quei profili ask var, non noto anc… - thedoctordonnna : Si vabbe la fetta di culo e il film ve lo faccio io però vi dovete vedere anche 50 anni di dr who Ma stiamo scherz… - covrtana : @Bontix92 Anche se non ho mai avuto un animale domestico mi rendo conto che sia come quando si perde una persona ca… - robepi3 : Ho passato le ultime 48 ore piangendo. Anche durante il lavoro spesso faccio finta di andare in bagno per piangere… - AAlessandro86 : @Olaf2690 @AndrewPattone Anche io me li faccio ?? -