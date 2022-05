Amici 21, ‘te lo faccio incontrare’: Albe e la particolare richiesta a Maria De Filippi (Di giovedì 5 maggio 2022) In attesa della finale di Amici di Maria De Filippi, il daytime dedicato alla trasmissione sta mostrando alcuni momenti più personali degli allievi rimasti in gara, in particolare nella puntata del 4 maggio 2022 si è potuto vedere e ascoltare un dialogo tra Maria e il cantante Albe. LEGGI ANCHE: — Amici 21 spoiler, lite Celentano – Peparini: il ballerino scoppia a piangere. Anticipazioni sulla registrazione Albe in casetta ha avuto un lungo e simpatico confronto con la conduttrice, che in collegamento ha parlato un po’ con lui. Tra piccole battute e confessioni, Albe ha avuto una richiesta speciale da fare a Maria: “Mi potresti dire come si chiama quel signore che fa le pulizie alla ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 maggio 2022) In attesa della finale didiDe, il daytime dedicato alla trasmissione sta mostrando alcuni momenti più personali degli allievi rimasti in gara, innella puntata del 4 maggio 2022 si è potuto vedere e ascoltare un dialogo trae il cantante. LEGGI ANCHE: —21 spoiler, lite Celentano – Peparini: il ballerino scoppia a piangere. Anticipazioni sulla registrazionein casetta ha avuto un lungo e simpatico confronto con la conduttrice, che in collegamento ha parlato un po’ con lui. Tra piccole battute e confessioni,ha avuto unaspeciale da fare a: “Mi potresti dire come si chiama quel signore che fa le pulizie alla ...

Advertising

mihirdjin : RT @a_lambardi: Il giornalista russo @VRSoloviev tanto odiato dai nostri amici russofobi ha visitato #Mariupol e incontrato i cittadini. Tu… - giusepe63 : @EnricoLetta @repubblica A te la pace non ti interessa come i tuoi amici americani, guerrafodai. - amici_daniela : @Poghos2003 @sregolatore ti prego resisti, il tuo cervello non e´stato ancora disintegrato dalla propaganda! faccio il tifo per te! - gryffinvdor_ : RT @iamaravendor: Quest'anno ho iniziato a seguire Amici solo per te e comunque andrà sarai tu a stabilire quando smetterò di guardarlo per… - sunflow21940396 : RT @iamaravendor: Quest'anno ho iniziato a seguire Amici solo per te e comunque andrà sarai tu a stabilire quando smetterò di guardarlo per… -