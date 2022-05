Alex Belli | la stoccata a L’Isola Dei Famosi | “i triangoli si devono saper fare!” Il web si schiera

(Di giovedì 5 maggio 2022)lancia una frecciatina al reality show condotto da Ilary Blasi. I social sobbalzano Ospite a “Casa Chi”, l’ex gieffinoparla del programma condotto da Ilary Blasi ed in particolar modo del triangolo che coinvolgerebbe Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz, l’ex fidanzata del naufrago. Non è la prima volta che l’attore taccia volti noti della tv di imitare le sue gesta e nelle ultime ore il malcapitato è stato proprio Roger Balduino, il naufrago brasiliano alle prese con l’attuale fidanzata Estefania e l’ex compagna Beatriz. “Ho seguito le dinamiche di Roger, Estefania e dell’ex di lui. Le carte copiative non sono mai come gli originali. Anche se capisco che isono allettanti per la tv generalista. Però l’intrattenimento va saputo fare. Nel caso di Roger lavora bene ...

Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, Soleil Sorge , reduce dall'avventura a La Pupa e il Secchione show nel ruolo di giudice, torna a parlare di. Alla domanda della conduttrice 'Vi siete più rivisti tu e' , Soleil dichiara di non aver più vistodalla sua ospitata nello show di Italia 1 e non averlo più sentito dal ...... l'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe preso per colpa di terze persone, in particolar modo del padre Franco : Leggi anche Roger Balduino nel mirino diDopo aver attaccato e ...“Ho seguito le dinamiche di Roger, Estefania e dell’ex di lui. Le carte copiative non sono mai come gli originali. Anche se capisco che i triangoli sono allettanti per la tv generalista. Però ...Leggi anche Roger Balduino nel mirino di Alex Belli Dopo aver attaccato e criticato il comportamento assunto da Franco nei suoi confronti, la Selassié ha parlato della possibilità di rivedere Manuel: ...