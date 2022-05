Alba Parietti, la corsa in ospedale: la confessione sull’operazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Alba Parietti ha voluto aprire il suo cuore e rivelare un dolore che ha vissuto in prima persona. Addirittura si è arrivati al ricovero Non molto tempo fa Alba Parietti ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita che l’hanno portato addirittura ad essere costretta a correre immediatamente in ospedale. Vediamo insieme cosa è successo alla celebre showgirl. Alba Parietti ha deciso di rompere il silenzio e raccontare ciò che è accaduto a qualcuno a lei molto vicino. È lei stessa a rivelare che, per difendere il suo cagnolino da un cane molto più grande, c’è stata un’aggressione da quest’ultimo. Ed è proprio a causa delle ferite che il cane ha infierito sul corpo del ragazzo, che è stato necessario correre immediatamente in ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 5 maggio 2022)ha voluto aprire il suo cuore e rivelare un dolore che ha vissuto in prima persona. Addirittura si è arrivati al ricovero Non molto tempo faha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita che l’hanno portato addirittura ad essere costretta a correre immediatamente in. Vediamo insieme cosa è successo alla celebre showgirl.ha deciso di rompere il silenzio e raccontare ciò che è accaduto a qualcuno a lei molto vicino. È lei stessa a rivelare che, per difendere il suo cagnolino da un cane molto più grande, c’è stata un’aggressione da quest’ultimo. Ed è proprio a causa delle ferite che il cane ha infierito sul corpo del ragazzo, che è stato necessario correre immediatamente in ...

