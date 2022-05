X Factor 2022 | Ambra nuova giudice

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) –Angiolini sarà uno dei giudici di X. Per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante,Angiolini è capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari. Lavora nel mondo dello spettacolo da trent’anni, costantemente sulla cresta dell’onda. Fresca di conduzione – per il quinto anno consecutivo – del Concerto del Primo Maggio in un’edizione che ha battuto tutti i record, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista poliedrica e innovativa, capace di incontrare sempre il gusto del pubblico. Una carriera tra tv, cinema e musica, ha partecipato a oltre 30 show televisivi, lavorato al cinema con registi come Ferzan Özpetek, Cristina Comencini, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Marco ...