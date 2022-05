Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Viabilità DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E BOCCEA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULL A1 Roma FIRENZE ANCORA LUNGHI INCOLONNAMENTI IN DIMINUZIONE SIA IN DIREZIONE DI FIRENZE CHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE NEL TRATTO TRA LE USCITE ORTE E MAGLIANO SABINA PER CHI È IN VIAGGIO VERSO FIRENZE SI CONSIGLIA PERCORSO ALTERNATIVO CON USCITA A MAGLIANO SABINA E RIENTRARE AD ORTE DOPO AVER PERCORSO LA Viabilità ORDINARIA SPOSTIAMOCI SULLA Roma FIUMICINO CODE PER CANTIERI ATTIVI VERSO IL CENTRO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA SEMPRE A CAUSA DI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022)DEL 3 MAGGIOORE 11.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E BOCCEA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULL A1FIRENZE ANCORA LUNGHI INCOLONNAMENTI IN DIMINUZIONE SIA IN DIREZIONE DI FIRENZE CHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE NEL TRATTO TRA LE USCITE ORTE E MAGLIANO SABINA PER CHI È IN VIAGGIO VERSO FIRENZE SI CONSIGLIA PERCORSO ALTERNATIVO CON USCITA A MAGLIANO SABINA E RIENTRARE AD ORTE DOPO AVER PERCORSO LAORDINARIA SPOSTIAMOCI SULLAFIUMICINO CODE PER CANTIERI ATTIVI VERSO IL CENTRO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA SEMPRE A CAUSA DI ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale della Primavera, tra via dei Glicini e via dei Gelsi, su un tratto di cir… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Giulio Aristide Sartorio, tra via Ardeatina e viale Tor Marancia, su un tra… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-05-2022 - Luma9764 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Domani sera Roma-Leicester all'Olimpico, parziale stop per la rete bus del Centro (tra le 22 e le… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Voragine a via Sedrina, devia la 999 -

Tir contro auto, in carreggiata riversato idrossido di magnesio ... direzione Roma. Nell'impatto la vettura si è ribaltata sul fianco, ma fortunatamente l'occupante ... La viabilità è stata fortemente rallentata in entrambe le carreggiate. Sul posto la Polizia Stradale, ... Incidente in autostrada e tir perde carico irritante, caos viabilità - L'incidente è avvenuto poco dopo il casello di Orte, al km 494, in direzione Roma, con ... Sul posto la polizia stradale di Orvieto per coordinare i soccorsi e gestire la viabilità che al momento è ... RomaDailyNews ... direzione. Nell'impatto la vettura si è ribaltata sul fianco, ma fortunatamente l'occupante ... Laè stata fortemente rallentata in entrambe le carreggiate. Sul posto la Polizia Stradale, ...L'incidente è avvenuto poco dopo il casello di Orte, al km 494, in direzione, con ... Sul posto la polizia stradale di Orvieto per coordinare i soccorsi e gestire lache al momento è ... Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews