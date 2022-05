Uomini e Donne, Diego e Aneta lasciano il programma tra le polemiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) La coppia è uscita dalla trasmissione per iniziare una storia lontano dalle telecamere, ma prima dell'addio Diego è stato oggetto di critiche da parte di molti protagonisti del programma Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) La coppia è uscita dalla trasmissione per iniziare una storia lontano dalle telecamere, ma prima dell'addioè stato oggetto di critiche da parte di molti protagonisti del

Advertising

poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - guerini_lorenzo : In prima linea ogni giorno per la difesa del Paese e della stabilità internazionale: è l’impegno portato avanti con… - ivanscalfarotto : Oggi, nel 161 anniversario della costituzione dell'esercito, credo che ogni italiano debba esprimere gratitudine ve… - Ecatetriformis : RT @anna_salvaje: Avete mai letto che la Franzoni era ottima cuoca? Che Sabrina Misseri era brava estetista o Erika De Nardo brillante stu… - JkUnzip : @MagisterZatta @nequenecatque @BasatoXVI credo 'uomini'trans (che per loro sono donne, anche se non sanno cosa sia… -