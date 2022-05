Ucraina | Zelensky “Le truppe russe non rispettano gli accordi”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) KIEV (ITALPRESS) – Continua l'operazione umanitaria a Mariupol ma le armi innon si fermano. Ieri diversi civili sono stati messi in salvo ma gli attacchi nell'acciaieria della città portuale sono proseguiti. Intanto missili ed esplosioni sono stati registrati in altre parti del paese. La guerra è al settantesimo giorno.Il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, ha annunciato che per oggi sono previsti altri corridoi umanitari “se la situazione della sicurezza lo consente”.Secondo il presidente ucraino Volodymyr, ieri 156 persone evacuate dall'acciaieria Azovstal di Mariupol sono arrivate a Zaporizhzhia. Si tratta di donne e bambini che si trovavano “nei rifugi da più di due mesi”. Tra questi, secondo il leader ucraino, c'era anche un bambino di sei mesi. “Continueremo a fare di tutto per far uscire tutta la nostra gente da ...

