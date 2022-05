Ucraina, Mosca: Mariupol è sotto il controllo dell’esercito russo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito che la città portuale di Mariupol è sotto il controllo dell’esercito di Mosca. Lo riporta la Tass. Secondo Shoigu, l’esercito russo, insieme alle unità delle autoproclamate repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk (Lpr e Dpr), sta espandendo il controllo sul Donbass. “Le Forze Armate della Federazione Russa continuano un’operazione militare speciale. Attualmente, le unità dell’esercito russo insieme alla Milizia popolare della Repubblica popolare di Lugansk e della Repubblica popolare di Donetsk stanno espandendo il controllo sui territori della Lpr e della Dpr”, ha detto il ministro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il ministro della DifesaSergei Shoigu ha riferito che la città portuale diildi. Lo riporta la Tass. Secondo Shoigu, l’esercito, insieme alle unità delle autoproclamate repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk (Lpr e Dpr), sta espandendo ilsul Donbass. “Le Forze Armate della Federazione Russa continuano un’operazione militare speciale. Attualmente, le unitàinsieme alla Milizia popolare della Repubblica popolare di Lugansk e della Repubblica popolare di Donetsk stanno espandendo ilsui territori della Lpr e della Dpr”, ha detto il ministro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

