Ucraina: colloquio Blinken-Truss, discusso ulteriori aiuti a Kiev (Di mercoledì 4 maggio 2022) Washington, 4 mag. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con la ministra degli Esteri britannica, Elizabeth Truss, durante il quale ha ribadito il "sostegno" all'Ucraina, dove "il coraggioso popolo ucraino continua a difendersi dagli attacchi della brutale guerra di aggressione di Putin". Lo ha riferito il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, in una nota. Blinken e Truss, ha aggiunto il portavoce, hanno "discusso di ulteriore assistenza umanitaria e in materia di sicurezza all'Ucraina" e delle "conseguenze economiche per coloro che continuano a fornire supporto finanziario o materiale che aiuta la guerra del Cremlino contro l'Ucraina". Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Washington, 4 mag. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano, Antony, ha avuto uncon la ministra degli Esteri britannica, Elizabeth, durante il quale ha ribadito il "sostegno" all', dove "il coraggioso popolo ucraino continua a difendersi dagli attacchi della brutale guerra di aggressione di Putin". Lo ha riferito il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, in una nota., ha aggiunto il portavoce, hanno "di ulteriore assistenza umanitaria e in materia di sicurezza all'" e delle "conseguenze economiche per coloro che continuano a fornire supporto finanziario o materiale che aiuta la guerra del Cremlino contro l'".

Advertising

RaiNews : Il Papa, nel colloquio con il Corriere della Sera, ricorda che non andrà per ora a Kiev. 'Ho inviato il cardinale M… - fattoquotidiano : GUERRA IN UCRAINA: ORA PER ORA Putin a Macron: 'L'Occidente smetta di armare Kiev' [Leggi cosa sta accadendo] - FranceenItalie : #Ucraina Colloquio telefonico del Presidente della Repubblica @EmmanuelMacron con il Presidente della Federazione… - TV7Benevento : Ucraina: colloquio Blinken-Truss, discusso ulteriori aiuti a Kiev - - Radio1Rai : #Ucraina #Zelensky: obiettivo ripristinare l’integrità territoriale, inclusa la Crimea. Biden annuncia l'invio di n… -