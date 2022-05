(Di mercoledì 4 maggio 2022) «Non mi sono mai arreso!» afferma, promessa del paralimpico di cui “” , in onda l’8 maggio in prima serata su, ripercorre la storia, tra passione per lo sport e vita...

Advertising

CorrNazionale : In prima serata su #Rai1 “#TheBand” con #CarloConti. La gara entra nel vivo: da questa puntata votano sia giuria si… -

Gazzetta del Sud

Auditel ieri sera, 3 maggio 2022e Canale 5: David di Donatello contro la Coppa Italia "Manchester City - Real Madrid". I DATI AUDITEL SARANNO DIFFUSI IN RITARDO A CAUSA DI UN PROBLEMA ..."Non mi sono mai arreso!" afferma Manuel Bortuzzo , promessa del paralimpico di cui "Rinascere" , in onda l'8 maggio in prima serata su, ripercorre la storia, tra passione per lo sport e vita privata. Prodotto da Rai Fiction e Moviheart, con la regia di Umberto Marino ("Luisa Spagnoli", "Piaggio"), il film tv porta sul piccolo ... Su Rai1 la sfida di Manuel Bortuzzo: "Rinascere" «Non mi sono mai arreso!» afferma Manuel Bortuzzo, promessa del paralimpico di cui “Rinascere”, in onda l’8 maggio in prima serata su Rai1, ripercorre la storia, tra passione per lo sport ...Domenica 8 maggio arriva su Rai1 Rinascere, la fiction tratta dal libro autobiografico ... «L'esperienza nel reality è stata una sfida, un viaggio interiore molto sentito, mi sono tuffato nei ricordi, ...