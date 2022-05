Soleil Sorge e Gianmarco Onestini: scintille in diretta tra i due ex cognati (Di mercoledì 4 maggio 2022) Soleil Sorge e Gianmarco Onestini si scontrano a “La Pupa E Il Secchione Show”. Ecco cos’è successo Volge al termine l’edizione 2022 de “La Pupa E Il Secchione Show”, ma non senza litigi, intrighi e scontri di varia natura. A far parlare di sè – ancora una volta – è l’influencer e giudice del programma Soleil Sorge che durante le votazioni alle coppie di pupe e di secchioni viene tacciata di falsità e maleducazione. Ad accusare la gieffina è l’ex cognato Gianmarco Onestini che, duramente, si scaglia contro Soleil contestando la decisione dell’influencer di voler attribuire uno zero secco a lui e alla sua partner Mila Suarez: “sai perfettamente che non meritavamo lo zero, hai voluto eliminarci dando un voto non coerente con quello che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)si scontrano a “La Pupa E Il Secchione Show”. Ecco cos’è successo Volge al termine l’edizione 2022 de “La Pupa E Il Secchione Show”, ma non senza litigi, intrighi e scontri di varia natura. A far parlare di sè – ancora una volta – è l’influencer e giudice del programmache durante le votazioni alle coppie di pupe e di secchioni viene tacciata di falsità e maleducazione. Ad accusare la gieffina è l’ex cognatoche, duramente, si scaglia controcontestando la decisione dell’influencer di voler attribuire uno zero secco a lui e alla sua partner Mila Suarez: “sai perfettamente che non meritavamo lo zero, hai voluto eliminarci dando un voto non coerente con quello che ...

