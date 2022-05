"Se non tagliano la scena...". Rissa Sgarbi-Mughini, parla Al Bano: molto peggio del previsto (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Rissa al Maurizio Costanzo Show tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi sta animando il retroscena della tv. C'era anche Al Bano Carrisi sul palco con sua figlia Jasmine, e tanti altri ospiti. “Sono sconvolto”, racconta il cantante di Cellino. La puntata andrà in onda stasera e c'è molta attesa, soprattutto dopo le rivelazioni di Gabriele Parpiglia alla Suite 102.5 fanno il giro della Rete. "Si sono picchiati mentre si parlava di Putin", racconta Parpiglia. Intanto, Carrisi - a Il Corriere della Sera - fa chiarezza su quella lite. “Tutto è nato perché Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin e ancor prima che potessi rispondere, non richiesto è intervenuto il signor Mughini. È scoppiata una Rissa pazzesca, sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laal Maurizio Costanzo Show tra Giampieroe Vittoriosta animando il retrodella tv. C'era anche AlCarrisi sul palco con sua figlia Jasmine, e tanti altri ospiti. “Sono sconvolto”, racconta il cantante di Cellino. La puntata andrà in onda stasera e c'è molta attesa, soprattutto dopo le rivelazioni di Gabriele Parpiglia alla Suite 102.5 fanno il giro della Rete. "Si sono picchiati mentre siva di Putin", racconta Parpiglia. Intanto, Carrisi - a Il Corriere della Sera - fa chiarezza su quella lite. “Tutto è nato perché Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin e ancor prima che potessi rispondere, non richiesto è intervenuto il signor. È scoppiata unapazzesca, sono ...

