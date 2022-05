Riccardo Dalisi | il radicale mediterraneo che parlava ai ghetti

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Fra i non molti esponenti solitari dell’architettura e design, mancato il 9 aprile, è stato l’unico meridionale. Coetaneo di Aldo Rossi e Paolo Portoghesi, era nato a Potenza nel 1931. Studia a Napoli con Giulio De Luca, già pupillo di Marcello Canino durante il ventennio, poi affiliato all’Apao di Bruno Zevi nel Dopogerra. Durante gli studisi lega in particolare a Filippo Alison e Mario Marenco, in seguito tutti e tre pur prendendo strade diverse si dedicheranno al design –è stato anche direttore Scuola di specializzazione in Disegno industriale oltre che professore di Progettazione. Partecipa a concorsi e con Massimo Pica Ciamarra e Michele Capobianco vince quello per la nuova Borsa Merci (1964-71) con una grande scala che era al contempo una strada interna, ...

In quest'ottica apre la mostra dedicata alla figura die in particolare al suo lavoro di riqualifica del Rione Traiano a Napoli tra il 1971 e il 1974. Curata da Luca Beatrice e ...Abbiamo intessuto rapporti con artisti napoletani ma anche italiani e stranieri, abbiamo ad esempio stampato le opere di artisti come Mario Persico, Ernesto Tatafiore,, Giuseppe ...Fra i non molti esponenti solitari dell’architettura e design radicale, Riccardo Dalisi, mancato sabato, è stato l’unico meridionale. Coetaneo di Aldo Rossi e Paolo Portoghesi, era nato a Potenza nel ...È uno dei principali obiettivi che il Circolo del Design si pone si dalla sua nascita. In quest’ottica apre la mostra dedicata alla figura di Riccardo Dalisi e in particolare al suo lavoro di ...