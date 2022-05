Playoff Serie C 2021/2022: colpo del Foggia di Zeman al Partenio di Avellino e ottavi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Foggia di Zeman ha sconfitto l’Avellino al Partenio, per 1-2, conquistando un posto agli ottavi di finale dei Playoff della Serie C 2021/2022. Dopo aver battuto la Turris senza subire reti, i pugliesi hanno rimontato un gol di svantaggio ai campani grazie a un secondo tempo giocato al massimo delle proprie possibilità. Bove aveva infatti aperto le marcature facendo esplodere la struttura casalinga, grazie alla gioia dei suoi tifosi, con un tap-in vincente sugli sviluppi di un calcio piazzato al 17? del primo tempo. Seconda frazione di marchio Foggiano, invece, con Merola a convertire in oro un assist al bacio di Rizzo al 56?: tocco vincente a pochi passi dalla porta e importantissimo gol del pari. Al 74?, invece. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildiha sconfitto l’al, per 1-2, conquistando un posto aglidi finale deidella. Dopo aver battuto la Turris senza subire reti, i pugliesi hanno rimontato un gol di svantaggio ai campani grazie a un secondo tempo giocato al massimo delle proprie possibilità. Bove aveva infatti aperto le marcature facendo esplodere la struttura casalinga, grazie alla gioia dei suoi tifosi, con un tap-in vincente sugli sviluppi di un calcio piazzato al 17? del primo tempo. Seconda frazione di marchiono, invece, con Merola a convertire in oro un assist al bacio di Rizzo al 56?: tocco vincente a pochi passi dalla porta e importantissimo gol del pari. Al 74?, invece. ...

Advertising

JuventusFCYouth : ?? UFFICIALE ?? L'avventura dell'#Under23 nei Playoff di Serie C inizia domenica! Alle 17.30 si gioca il primo turn… - ascolicalciofc : Dopo 17 anni il Picchio torna a giocarsi i playoff per la Serie A! Grazie Mister, grazie ragazzi! ????… - PierluigiLardo : Se ti sei perso i playoff di serie C per vederti maialotti vs guerdieeela sei di diritto un quattordicenne magrebino con la permanente - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: Tutti i risultati dei #playoff di #SerieC. Vanno avanti #JuveU23 e #Foggia - DiMarzio : Tutti i risultati dei #playoff di #SerieC. Vanno avanti #JuveU23 e #Foggia -