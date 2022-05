Mediso acquisisce il fornitore di radiofarmaci Bartec Technologies

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) FARNBOROUGH, Inghilterra e BUDAPEST, Ungheria, 4 maggio 2022 /PRNewswire/Ltd ha annunciato oggi l'acquisizione diLtd, società con sede nel Regno Unito specializzata in fornitura, installazione e supporto di apparecchiature e accessori per la medicina nucleare e l'imaging molecolare. L'acquisizione rafforza la posizione disul mercato nel Regno Unito ed in Irlanda. I dettagli finanziari dell'acquisizione non sono stati divulgati.Medical Imaging Systems, con sede centrale a Budapest, è undinamico die di moderne apparecchiature di imaging ibrido per strutture sanitarie e centri di ricerca medica in tutto il mondo. Nel Regno Unito,è sinonimo di prodotti...