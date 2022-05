Maradona ancora nella storia: cifra record per la sua maglia all’asta! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Diego Armando Maradona entra ancora una volta nella storia. La leggende argentina, scomparsa il 25 novembre 2020, ha appena fatto segnare un altro record. La sua maglia, indossata nel match dei quarti di finale del mondiale 1986 contro l’Inghilterra, poi passato alla storia per la Mano de Dios, è stata venduta all’asta per 9,3 milioni di dollari (circa 8,8 milioni di euro). Ad annunciarlo la casa d’aste Sotheby’s. Maradona maglia Mano De DiosSi tratta di una cifra record per quanto riguarda un cimelio sportivo, con il precedente primato che apparteneva a una casacca dei New York Yankees indossata dal fenomeno del baseball Babe Ruth ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Diego Armandoentrauna volta. La leggende argentina, scomparsa il 25 novembre 2020, ha appena fatto segnare un altro. La sua, indossata nel match dei quarti di finale del mondiale 1986 contro l’Inghilterra, poi passato allaper la Mano de Dios, è stata venduta all’asta per 9,3 milioni di dollari (circa 8,8 milioni di euro). Ad annunciarlo la casa d’aste Sotheby’s.Mano De DiosSi tratta di unaper quanto riguarda un cimelio sportivo, con il precedente primato che apparteneva a una casacca dei New York Yankees indossata dal fenomeno del baseball Babe Ruth ...

Advertising

VincenzoRenda7 : @il_Tommi12 Il film si sorrentino è la solita roba felliniana che fa da 30 anni. Ancora fermi a 'viva Maradona e l… - _disagiulia_ : I sensi di colpa che ancora oggi mi vengono se penso a quando prendemmo in giro Sorrentino per aver ringraziato Mar… - mwaliasmw : @AnnaMariaDeFalc ah si si mi ricordo ancora che strage dopo i funerali di Maradona e gli europei per colpa dei non mascherati assembrati... - solodax : @Up_78erailmio @Il_Mago_KK @Jurgen__K Era ancora triste da allora, si vede. Come si vede che Kulu, che con la nostr… - vincensco : @Daje77 ….e corz. Pure perché vorrebbe dire che avrei ancora 20 anni, senza pensieri, tante ragazze e con Maradona da ammirare. -