L’abito indossato da Kim Kardashian al Met Gala 2022 era di Marilyn Monroe (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kim Kardashian ha deciso che avrebbe indossato quelL’abito di Marilyn Monroe una volta conclusasi l’esperienza al Met Gala 2021. Per calzare questa particolare creazione, valore simbolico americano, ha dovuto perdere circa sette chili. Kim Kardashian non si smentisce neanche quest’anno. Dopo il completo total black di Balenciaga del 2021, per la nuova edizione del Met Gala l’influencer più popolare d’America ha voluto alzare l’asticella. Un obiettivo raggiunto in parte già soltanto avendo sfilato per la prima volta al fianco del suo nuovo compagno Pete Davison. Il loro debutto di coppia sul tappeto rosso ha infiammato i titoli della cronaca rosa, così come L’abito indossato dall’imprenditrice. Kim ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kimha deciso che avrebbequeldiuna volta conclusasi l’esperienza al Met2021. Per calzare questa particolare creazione, valore simbolico americano, ha dovuto perdere circa sette chili. Kimnon si smentisce neanche quest’anno. Dopo il completo total black di Balenciaga del 2021, per la nuova edizione del Metl’influencer più popolare d’America ha voluto alzare l’asticella. Un obiettivo raggiunto in parte già soltanto avendo sfilato per la prima volta al fianco del suo nuovo compagno Pete Davison. Il loro debutto di coppia sul tappeto rosso ha infiammato i titoli della cronaca rosa, così comedall’imprenditrice. Kim ...

