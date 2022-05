Ibrahimovic: 'La mia linea di porta è vicina, spaventato del futuro' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Zlatan Ibrahimovic Milano, 4 maggio 2022 " Il futuro di Zlatan Ibrahimovi c sarà con tutta probabilità uno dei principali nodi che la nuova proprietà del Milan dovrà sciogliere la prossima estate. L'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) ZlatanMilano, 4 maggio 2022 " Ildi Zlatan Ibrahimovi c sarà con tutta probabilità uno dei principali nodi che la nuova proprietà del Milan dovrà sciogliere la prossima estate. L'...

Advertising

IkimPabli : RT @antonello_gioia: #Ibrahimovic a @espn: 'Sono vicino al traguardo. Sono po' impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Non ha senso… - p5t0o : RT @antonello_gioia: #Ibrahimovic a @espn: 'Sono vicino al traguardo. Sono po' impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Non ha senso… - Milan1899Djoko : RT @antonello_gioia: #Ibrahimovic a @espn: 'Sono vicino al traguardo. Sono po' impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Non ha senso… - YBah96 : RT @antonello_gioia: #Ibrahimovic a @espn: 'Sono vicino al traguardo. Sono po' impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Non ha senso… - Freddyrossonero : RT @antonello_gioia: #Ibrahimovic a @espn: 'Sono vicino al traguardo. Sono po' impaurito: se mi dovessi fermare, cosa faccio? Non ha senso… -