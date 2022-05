Guerra Ucraina, Conte: 'Arriverà recessione pazzesca in Europa' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se il conflitto in Ucraina prosegue 'Arriverà una recessione pazzesca che colpirà l'Europa'. Sono le parole del leader M5S Giuseppe Conte, intervistato da Tgcom24. 'Tutti gli italiani, che hanno sin qui sofferto grandissimi sacrifici con la pandemia, si ritroveranno in un periodo di vasta recessione economica'. 'Dobbiamo evitare questa follia, l'Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) Se il conflitto inprosegue 'unache colpirà l''. Sono le parole del leader M5S Giuseppe, intervistato da Tgcom24. 'Tutti gli italiani, che hanno sin qui sofferto grandissimi sacrifici con la pandemia, si ritroveranno in un periodo di vastaeconomica'. 'Dobbiamo evitare questa follia, l'Italia ...

