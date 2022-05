Falsi attestati per Oss, arrestati 5 soggetti: perquisizioni anche in Campania (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLe Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Lecce e Brindisi stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale e reale, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 5 persone, nell’ambito dell’operazione denominata “attestati sterili”, indagate per truffa aggravata, contraffazione di atti aventi valenza pubblica, Falsità materiale e autoriciclaggio. Le indagini di polizia giudiziaria, in codelega con i N.A.S. dei Carabinieri di Lecce, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, scaturiscono da alcune denunce presentate dai discenti nei confronti di una fondazione organizzatrice di corsi per Operatori Socio Sanitario (O.S.S.) e Specializzato (O.S.S.S.) con sede, dapprima in Lecce, e successivamente a Roma. L’attività ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLe Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Lecce e Brindisi stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale e reale, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 5 persone, nell’ambito dell’operazione denominata “sterili”, indagate per truffa aggravata, contraffazione di atti aventi valenza pubblica,tà materiale e autoriciclaggio. Le indagini di polizia giudiziaria, in codelega con i N.A.S. dei Carabinieri di Lecce, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, scaturiscono da alcune denunce presentate dai discenti nei confronti di una fondazione organizzatrice di corsi per Operatori Socio Sanitario (O.S.S.) e Specializzato (O.S.S.S.) con sede, dapprima in Lecce, e successivamente a Roma. L’attività ...

anteprima24 : ** Falsi attestati per #Oss, arrestati 5 soggetti: perquisizioni anche in Campania ** - TeleAppula : Corsi da 3mila euro per falsi attestati da oss, 5 arresti - AssoCare : Finalmente: falsi attestati di qualifica di base per Operatori Socio Sanitari (OSS): 5 arresti in Puglia. A Lecce a… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Lecce, 5 arresti per falsi attestati operatore sanitario - - blogsicilia : #notizie #sicilia Lecce, 5 arresti per falsi attestati operatore sanitario - -