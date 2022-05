Ederson, Durante: “Sta facendo un ottimo campionato, complimenti a Sabatini. Vi dico a chi lo paragonerei” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sabatino Durante, operatore di calciomercato, a lungo dirigente in Italia, che oggi vive e opera in Brasile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSalernitana.com. Di seguito le sue dichiarazioni sul centrocampista granata Ederson. Il suo nome è già stato accostato al PSG “Sta facendo bene in un campionato di terzo livello, andrei piano sui discorsi relativi al PSG. Il nostro campionato è un campionato scarso, ma complimenti a Ederson e alla Salernitana e in particolar modo a Sabatini che è un mio concittadino e con cui ho lavorato a Perugia: quando lui a gennaio è andato lì e ho visto la campagna acquisti, non avrei giocato un centesimo sulle chance concrete di salvezza della Salernitana e invece possono farcela.” A ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sabatino, operatore di calciomercato, a lungo dirigente in Italia, che oggi vive e opera in Brasile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSalernitana.com. Di seguito le sue dichiarazioni sul centrocampista granata. Il suo nome è già stato accostato al PSG “Stabene in undi terzo livello, andrei piano sui discorsi relativi al PSG. Il nostroè unscarso, mae alla Salernitana e in particolar modo ache è un mio concittadino e con cui ho lavorato a Perugia: quando lui a gennaio è andato lì e ho visto la campagna acquisti, non avrei giocato un centesimo sulle chance concrete di salvezza della Salernitana e invece possono farcela.” A ...

