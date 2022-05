Dybala ha scelto l’Inter: le cifre e i dettagli dell’affare. L’ex Palermo…. (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nuovo contatto tra l'Inter e l'entourage di Paulo Dybala prima di Udine: l'ex Palermo avrà un ruolo centrale nel progetto tecnico di Inzaghi Leggi su mediagol (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nuovo contatto tra l'Inter e l'entourage di Pauloprima di Udine: l'ex Palermo avrà un ruolo centrale nel progetto tecnico di Inzaghi

Advertising

forumJuventus : (Gazzetta): 'Dybala ha scelto l'Inter, trasferimento ormai in chiusura. Contratto da 6 milioni + bonus'?… - fanpage : Sarà Joya nerazzurra! Sarà il rinforzo giusto per l'Inter? #dybala - silviajuve71 : RT @AfricanoPublio: Amare una società e i suoi tifosi significa voler restare e dar loro priorità su tutto. Dybala non sarebbe mai andato v… - isa_06000 : RT @AfricanoPublio: Amare una società e i suoi tifosi significa voler restare e dar loro priorità su tutto. Dybala non sarebbe mai andato v… - LuigiLiccardo6 : RT @fcin1908it: #Dybala ha scelto l'#Inter: nuovo contatto tra il club di Zhang e l’entourage del bianconero prima di Udine Verso un accord… -