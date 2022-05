Di Maio, Draghi chiaro, sosteniamo ingresso Ucraina in Ue (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Siamo pronti a partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina, distrutta dalla folle guerra russa": sono queste le parole rivolte dal ministro Di Maio all'omologo ucraino Kuleba, nel corso di una lunga ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Siamo pronti a partecipare alla ricostruzione dell', distrutta dalla folle guerra russa": sono queste le parole rivolte dal ministro Diall'omologo ucraino Kuleba, nel corso di una lunga ...

Advertising

AgenPolitica : IL MINISTRO DI MAIO SI SMARCA DA CONTE E SOSTIENE DRAGHI SU UCRAINA IN UNIONE EUROPEA - iconanews : Di Maio, Draghi chiaro, sosteniamo ingresso Ucraina in Ue - GdB_it : Di Maio, Draghi chiaro, sosteniamo ingresso Ucraina in Ue - AndreaLay63 : @La7tv Piazzale Loreto la meritano Conte, Draghi, Di Maio, Speranza, Azzolina, Bessetti, Galli, Pregliasco, Burioni e tutto il cucuzzaro - AnnaCorsaroAdv : RT @HoaraBorselli: Il contraddittorio c'è stato quando Di Maio ha dato dell’animale a #Putin o quando, al Parlamento italiano,#Zelensky ha… -