Ddl Zan riparte in Senato, Letta: “Aperti a modifiche ma non a legge qualsiasi” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo la bocciatura avvenuta sei mesi fa, il Ddl Zan contro l’omotransfobia verrà ripresentato in Parlamento. Vogliamo “riannodare quel filo che è stato spezzato sei mesi fa, consapevoli che quel testo è stato bocciato da questo Parlamento”, spiega in conferenza stampa il segretario del Pd Enrico Letta. “Il nostro obiettivo non è una bandiera”, assicura, ma “arrivare a una legge, non una legge purchessia, ma una legge che sia in grado di raggiungere l’obiettivo di difendere dai crimini d’odio. Essere in Parlamento a discutere di questo vuol dire essere Aperti a una discussione con le altre parti politiche che abbiano voglia di far sì che si arrivi a una conclusione positiva. Riteniamo che sia possibile e doveroso entro la fine di questa legislatura”. “Non ci muoviamo – scandisce il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo la bocciatura avvenuta sei mesi fa, il Ddl Zan contro l’omotransfobia verrà ripresentato in Parlamento. Vogliamo “riannodare quel filo che è stato spezzato sei mesi fa, consapevoli che quel testo è stato bocciato da questo Parlamento”, spiega in conferenza stampa il segretario del Pd Enrico. “Il nostro obiettivo non è una bandiera”, assicura, ma “arrivare a una, non unapurchessia, ma unache sia in grado di raggiungere l’obiettivo di difendere dai crimini d’odio. Essere in Parlamento a discutere di questo vuol dire esserea una discussione con le altre parti politiche che abbiano voglia di far sì che si arrivi a una conclusione positiva. Riteniamo che sia possibile e doveroso entro la fine di questa legislatura”. “Non ci muoviamo – scandisce il ...

